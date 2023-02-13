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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 3 bin 932'si taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastadan 3 bin 932'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Semra Orkan   | 13.02.2023
İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 3 bin 932'si taburcu edildi

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki depremzede yaralıların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. Deprem bölgelerinden İstanbul’a sevk edilen 5 bin 202 hastamızdan, 3 bin 932'si taburcu oldu. Hastalarımıza acil şifa diliyorum."

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