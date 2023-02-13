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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Semra Orkan   | 13.02.2023
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 20.15 itibarıyla İstanbul'dan toplam 534 uçak, 96 kargo uçağı, 3 gemi, 5 tren, 6 bin 176 yardım tırı, 47 bin 553 personel ve AFAD gönüllüsü ile 34 milyon 116 bin 802 battaniye ve 305 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

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