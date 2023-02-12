İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 23.45 itibarıyla İstanbul'dan 399 uçak, 69 kargo uçağı, 3 gemi, 4 tren, 33 bin 181 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 960 bin 516 battaniye, 404 bin 8 ısıtıcı ve soba ile 172 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.