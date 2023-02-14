İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür
İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.
İstanbul
Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.
İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.