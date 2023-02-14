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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür

İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

Gökhan Yılmaz   | 14.02.2023
İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.

İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.

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