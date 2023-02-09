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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul Emniyeti, deprem bölgelerine 16 tır yaşam malzemesi gönderdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yardım çalışması kapsamında toplanan 16 tır yaşam malzemesini deprem bölgelerine gönderdi.

Hikmet Faruk Başer, Emrah Gökmen   | 09.02.2023
İstanbul Emniyeti, deprem bölgelerine 16 tır yaşam malzemesi gönderdi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilçe ve şube müdürlükleri ile koordinasyona geçti.

Bu kapsamda, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerinin toplanmasıyla ilgili yardım çalışması başlatıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yaşam malzemelerinin bulunduğu 16 tır deprem bölgelerine gönderildi.


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