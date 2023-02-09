İstanbul Emniyeti, deprem bölgelerine 16 tır yaşam malzemesi gönderdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yardım çalışması kapsamında toplanan 16 tır yaşam malzemesini deprem bölgelerine gönderdi.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilçe ve şube müdürlükleri ile koordinasyona geçti.
Bu kapsamda, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerinin toplanmasıyla ilgili yardım çalışması başlatıldı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yaşam malzemelerinin bulunduğu 16 tır deprem bölgelerine gönderildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.