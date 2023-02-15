İstanbul belediyelerinden deprem bölgelerine yardımlar sürüyor
İstanbul'daki bazı ilçe belediyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemelerini tırlarla bölgeye göndermeye devam ediyor.
İstanbul
Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), Hatay'da 57 kişiyi enkaz altından kurtarırken, depremzedelerin acil ihtiyaçları için başlatılan kampanyayla 470 bin 100 malzemeyi bölgeye gönderdi.
Belediye bünyesindeki arama-kurtarma araçları da bölgeye giderek çalışmalara katıldı. 106 destek personelinin de bulunduğu afet alanında, depremzedelerin kullanabilmesi için 11 konteyner tuvalet ve 3 seyyar duşa kabin kuruldu.
Öte yandan, gönderilen 2 kepçe, 2 kamyonet, 2 otobüs, 1 karavan, 1 arazi aracı ve 45 mühendisten oluşan teknik ekip de sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor
Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, depremzedeler için uyku tulumu dikiyor.
Bağcılar esnafının verdiği kumaşlarla dikilen uyku tulumlarının sayısı 2 günde 100’ü aştı. Bir hafta içinde sayılarının bine ulaşması beklenen uyku tulumları deprem bölgesine gönderilecek.
Beylikdüzü Belediyesi, depremzede çocukların yaşadığı travmayı azaltmak amacıyla deprem bölgesinde çocuk etkinlik alanı oluşturdu.
İçerisinde Gezici Kütüphane ile çocuk oyun gurupları, eğitici atölye çalışmaları, sinema ve tiyatro gösterimlerinin de yer aldığı Beylikdüzü Çocuk Alanı, depremden etkilenen çocukların hizmetine sunuldu.
Gezici Kütüphane'yle birlikte okul öncesi öğretmenleri, kütüphane personeli ve tiyatro eğitmenlerinin yanı sıra psikolog ve sosyologlar da bölgeye ulaşarak hizmet vermeye başladı.
Depremzedelere atkı, bere ve eldiven ördüler
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı eğitim veren ESMEK Kurs Merkezlerindeki kursiyerler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinin de yaşandığı bölgedeki depremzedeler için atkı, eldiven ve bere ördü.
Depremin ilk gününden itibaren kışlık ürünler ve iç çamaşırı üreten kursiyerler, daha sonra koliledikleri tüm malzemeleri deprem bölgesine gönderdi.
Üsküdar Belediyesinin mobil hayvan hastanesi bölgede hizmet vermeye başladı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mobil hayvan hastanesinin çalışmaya başladığını duyurdu.
Türkmen, mobil hayvan hastanesinin, 3 ay boyunca sahipli-sahipsiz hayvanlar ve köylerdeki büyükbaş, küçükbaş hayvanlar için durmaksızın çalışacağını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.