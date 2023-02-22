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Gündem, Asrın felaketi

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, yardım kampanyalarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, (İDSB) Türkiye ve yurt dışındaki üye kuruluşların yardım kampanyalarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedekilere destek verdiğini bildirdi.

Filiz Kınık Öz   | 22.02.2023
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, yardım kampanyalarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadı

İstanbul

İDSB'den yapılan açıklamada, birliğin 6 kıtada, 66 ülkede 354 üyeye ulaştığı belirtilerek, birliğin bünyesindeki İnsani Yardım Platformu'nda (İYP), Türkiye'de insani yardım alanında çalışan birçok STK'nin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içi ve dışı faaliyetlerde, Türkiye dışındaki üye STK'lerin de çalışmalara katıldığı, bu eksende geçmişte AFAD ve Türk Kızılayı ile Suriye, Pakistan, Sudan, Orta Afrika, Afganistan, Yemen ve Arakan'da ortak yardım kampanyaları yürütüldüğü aktarıldı.

Ülkede son yaşanan deprem felaketiyle İYP bünyesindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının hemen harekete geçip AFAD ile koordineli çalıştığı aktarılan açıklamada, STK'lerin bir nebze de olsa acıların hafifletilmesi, yaraların sarılması, arama-kurtarma faaliyetlerinin desteklenmesi için büyük bir özveriyle yola koyuldukları ifade edildi.

Ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, ekip ve ekipman desteği de sağlandı

Açıklamada, yurt dışındaki üye STK'lerin de bulundukları ülkelerde yardım kampanyaları düzenleyerek ayni ve nakdi yardımlar yaparken, insani yardım kuruluşlarının da ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan ekip ve ekipman desteği sağladığı belirtildi.

Bu yardımların organizasyonu ve halka ulaştırılmasında yurt içi ve dışındaki kuruluşların işbirliği yaptığı aktarılan açıklamada, "Özellikle İslam dünyasında ortak paydada buluşan ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarında işbirliği yapabilmeleri, faaliyetlerini koordine edebilmeleri ve birbirlerine destek olabilmeleri bakımından bu türden çatı kuruluşların ortak platformlar bünyesinde bir arada bulunmalarının önemi bir kere daha bu felaket sırasında gün yüzüne çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İDBS İnsani Yardım Platformu'na üye olan Türkiye'deki 34 STK'ye de yer verildi.

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