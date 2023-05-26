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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımını sürdürdüğü deprem konutlarını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Okan Coşkun  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TOKİ'nin, İslahiye'deki deprem konutlarında tamamlanan örnek dairesinde incelemelerde bulundu.

Gül, gazetecilere, deprem konutlarında inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Örnek daireyi beğendiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Gerçekten birinci sınıf malzeme kullanılmış her yönüyle çok kaliteli ve güvenli bir konut inşasını yerinde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Konutlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek. Burada 402 konutumuz, inşallah belirlenen sürenin de öncesinde de teslim edilecek. Cumhurbaşkanımız 'Vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde kendi evlerine yerleştireceğiz.' diye paylaşmıştı. Bugün bunun neticelerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız 11 ildeki çalışmaların her aşamasını takip ediyor."

İş yerlerindeki inşaat da sürüyor

Protokol üyeleri, daha sonra İslahiye'de yapımı süren kalıcı iş yerleri projesini de inceledi.

Burada açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Esnafın yanında olduklarını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"İslahiye'de toplamda 160 dükkanın yeri belli oldu ve şu an bunların ilk etabı tamamlandı. İnşallah pazartesi günü kuraları çekilecek ve esnaf da dükkanına kavuşmuş olacak. Tamamı ise 1 ay içerisinde teslim edilmiş olacak. Bu dükkanların dışında ayrıca küçük sanayi sitesi var. Orada da 200 dükkan yapılıyor. Bu dükkanlar tamamlandığında depremde iş yeri zarar gören herkes dükkanına kavuşmuş olacak. İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan dükkanlar geçici değil, çelikten yapılan kalıcı dükkanlardır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de depremlerin ardından hızla iyileşme sürecinin başladığını söyledi.

Devletin hızlı şekilde yaraları sardığını anlatan Şahin, "En büyük örneği burada yapılan çalışmalardır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ekibin lojistik bir parçasıyız. Milletin emrinde ve hizmetindeyiz. Hem altyapıyı hem de çevre düzenlemesini sağlıyoruz." diye konuştu.

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