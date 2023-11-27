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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'deki deprem konutları havadan görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, FPV dronla görüntülendi.

Okan Coşkun  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
İslahiye'deki deprem konutları havadan görüntülendi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve donanım ve eşyalarıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

Kent genelinde depremden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de 4 bin 531 konut yapılacak.



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