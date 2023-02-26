Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,597.70
BTC/USDT
23,159.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD'ın kurduğu çadır kentte kalan çocuklara, gönüllü profesyonel tarafından futbol, ip atlama, çelik çomak, yakar top, boyama ve ip çekme gibi oyunlar oynatılıyor

Mehmet Akif Parlak   | 26.02.2023
İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan çadır kentlerde çocuklara çeşitli oyunlar oynatılarak psikososyal destek sağlanıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve çok sayıda evin yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AFAD tarafından ilçe stadyumunda çadır kent kuruldu.

Burada yaşayan ailelerin tüm ihtiyaçları başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çadır kentin içinde kurduğu oyun ve etkinlik alanlarında ise gönüllü personel tarafından çocuklara hem oyunlar oynatılıyor hem de psikososyal destek veriliyor.

Çocuklar gün içinde futbol, ip atlama, çelik çomak, yakar top, boyama ve ip çekme gibi eğlenceli oyunlar oynuyor.

Depremzede çocuklardan Abdurrahman Köryanık, AA muhabirine, 9 yaşında olduğunu ve oyun oynamayı çok sevdiğini söyledi.

En çok futbol oynamayı sevdiğini dile getiren Köryanık, "Burada arkadaşlarla oyun oynayarak günümüzü geçiriyoruz. Çeşitli etkinlikler oluyor. Arada boyama yapıyoruz. Burada zaman eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum." dedi.

5 yaşındaki Mahmut Alem ise ailesiyle çadırda yaşadığını ifade ederek, "Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada zaman güzel geçiyor. Futbol oynuyoruz, hamur oyunları ile oynuyoruz. Ama ben en çok koşmayı seviyorum. Arkadaşlarım burada, onları da çok seviyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor

İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor

Çadır kentin çocukları hayallerini duvarlara grafitiyle yansıtıyor

Çadır kentin çocukları hayallerini duvarlara grafitiyle yansıtıyor
Enkazdan kurtarılan kız kardeşler, birbirlerinden güç alarak sağlığına kavuşuyor

Enkazdan kurtarılan kız kardeşler, birbirlerinden güç alarak sağlığına kavuşuyor
Sivas'ta polisler, depremzedelerin gönüllerine dokunuyor

Sivas'ta polisler, depremzedelerin gönüllerine dokunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet