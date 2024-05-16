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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de köy tipi afet konutları teslim ediliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hak sahipleri arasında çekilen kurada ismi çıkan 20 kişiye, köy tipi afet konutunun anahtarı teslim edildi.

Zekeriye Şimşek  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İslahiye'de köy tipi afet konutları teslim ediliyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İlçede yapımı süren köy tipi afet konutlarından Yeşilova Mahallesi'ndeki 20'si tamamlandı.

Hak sahipleri arasında çekilen kurada ismi çıkan depremzede ailelere düzenlenen törenle anahtarları verildi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Soylu, geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden İslahiye'nin çok etkilendiğini belirterek, arama-kurtarma, beslenme-barınma ve geçici barınma ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla kalıcı konutlar için harekete geçildiğini hatırlattı.

Bu anlamda önemli aşamalar kaydedildiğini ve bugün Yeşilova Mahallesi'ndeki 20 hak sahibine köy tipi afet konutunun anahtarlarını teslim ettiklerini belirten Soylu, şunları söyledi:

"İslahiye merkezde 4 bin 537 afet konutumuzu bitirdik. Bunların yaklaşık 1500'ünün anahtarlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla da kırsaldaki köy konutlarımızın teslimine başladık. Yaklaşık 4 bin 500 afet konutunun yanında yaklaşık 1000 de köy konutumuz olacak. Kurban Bayramı'nda inşallah vatandaşlarımız evlerinde olacak. Anahtarlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımızın dualarıyla çalışma motivasyonumuz arttı. Bizler de mutlu olduk. İnşallah en kısa sürede depremin yaralarını sileceğiz."

Belediye Başkanı Kemal Vural da yaşanan depremlerin ardından hemen yaraları sarmaya çalıştıklarını aktardı.

Törende duygusal anlar

Anahtar teslimi sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Yeşilova Mahallesi'nde 9 yakınını kaybeden Gülbahar Kale, anahtarını teslim alırken gözyaşlarını tutamayarak ilgililere teşekkür etti.

Depremde evi yıkılan ve yeni evinin anahtarını teslim almaya gelen 3 çocuk annesi Şahnaz Ulusoy da yeni bir eve kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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