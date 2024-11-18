Dolar
34.54
Euro
36.48
Altın
2,596.75
ETH/USDT
3,065.40
BTC/USDT
89,787.00
BIST 100
9,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor Malatya’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma yapılıyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor.

Zekeriye Şimşek  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İslahiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki deprem konutlarının yapımı ve hak sahiplerine teslimiyle ilgili süreçlerin devam ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "İslahiye'de deprem konutu hak sahibinin yüzde 95'ine kuralar sonucu evleri çıktı. 2 bin 193 afet konutumuza, hak sahiplerimiz taşındı. Atatürk Mahallemizdeki bugün yapılan teslimatla 3 bin 634 hak sahibimize anahtarlarını teslim etmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Afet konutlarına yerleşen, 4 çocuk sahibi 45 yaşındaki Meryem Şahin ise kalıcı konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında depreme yakalandıklarını, anne ve babasıyla bazı yakınlarını kaybettiğini aktaran Şahin, "Sağ olsun devletimiz, bizleri önce çadırlara, sonra konteynerlere ve şimdi de kalıcı konutlarımıza yerleştirdi. Allah razı olsun devletimizden. Biz çok mutluyuz. Buna şükür. TOKİ konutlarına geldik. Bizlerle ilgileniyorlar. Eksiğimizi hemen tamamlıyorlar. Biz memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Partili 2 ilçe yöneticisi yakalandı
Dışişleri kaynakları, Bloomberg'in Ukrayna'ya ilişkin haberindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmayı istiyoruz
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin videolu paylaşım

Benzer haberler

İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor

İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor

Gaziantep'te konutlarına kavuşan afetzedeler kendilerini güvende hissediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet