Dolar
18.87
Euro
20.09
Altın
1,834.91
ETH/USDT
1,674.80
BTC/USDT
24,659.00
BIST 100
5,153.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Özgün Tiran, Mesut Karaduman   | 21.02.2023
İslahiye'de geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ilçede, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla barınma alanlarının yapımı için çalışma yürütülüyor.

Emlak Konut Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, gazetecilere, ilçede iki bölgede depremzedeler için geçici yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Yaşam alanlarının çelik taşıyıcılarla inşa edildiğini anlatan Çiftçi, konutların 25 metrekareden oluştuğunu ifade etti.

Hazırlanan konutların içerisinde bir ailenin ihtiyacı olan her şeyin düşünülerek yapıldığını dile getiren Çiftçi, "Bu alanı şubat ayı sonuna kadar bitirip depremzedelerimize vermeyi planlıyoruz. İlçede 1576 altyapısı hazır alan oluşturuyoruz. Bu alanların 540'ını, Emlak Konut olarak anahtar teslim şeklinde hazırlayıp depremzedelerimize vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Depremlerden etkilenen Osmaniye'deki OSB'de asgari düzeyde üretim yapılıyor
Gaziantep'te şebeke suyunun içime ve kullanıma uygun olduğu belirlendi
Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Defne'deki sahra hastanesine ziyaretler yapılmaktadır

Benzer haberler

Gaziantep'te şebeke suyunun içime ve kullanıma uygun olduğu belirlendi

Gaziantep'te şebeke suyunun içime ve kullanıma uygun olduğu belirlendi

Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi hizmeti sundu

Antakya ve Defne'de 54 binanın enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak

İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı

İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı
Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?

Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?
Akrabalarını ziyarete geldiği Hatay'da depreme yakalanan gurbetçi, bölgede gönüllü olarak çalışıyor

Akrabalarını ziyarete geldiği Hatay'da depreme yakalanan gurbetçi, bölgede gönüllü olarak çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet