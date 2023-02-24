İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, afeti yaşayan çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor
Gaziantep
6 Şubat'ta meydana gelen, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler İslahiye'de de yıkıma neden oldu.
İlçede kurulum çalışmaları tamamlanan konteyner kentte yaklaşık 3 bin kişi barınıyor.
Konteyner kentte bulunan çocuklar, buradaki gönüllüler tarafından düzenlenen eğitici oyunlar ve renkli aktivitelerle depremin olumsuz etkilerinden uzak tutulmaya çalışılıyor.
Geçici barınma alanında anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı da yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.