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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, afeti yaşayan çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Özgün Tiran, Mesut Karaduman   | 24.02.2023
İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor

Gaziantep

6 Şubat'ta meydana gelen, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler İslahiye'de de yıkıma neden oldu.

İlçede kurulum çalışmaları tamamlanan konteyner kentte yaklaşık 3 bin kişi barınıyor.

Konteyner kentte bulunan çocuklar, buradaki gönüllüler tarafından düzenlenen eğitici oyunlar ve renkli aktivitelerle depremin olumsuz etkilerinden uzak tutulmaya çalışılıyor.

Geçici barınma alanında anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı da yer alıyor.

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