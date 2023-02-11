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Hollanda'da düzenlenen "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon avroyu aştı. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Zaman Apartmanında ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

Ekip   | 11.02.2023
İslahiye'de biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Iğdır

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen İslahiye'de yıkılan Çamlık Apartmanı enkazında çalışan Iğdır Güvenlik Korucuları, jandarma ve Manisalı maden işçilerinden oluşan kurtarma ekipleri, iki kişinin yaşadığını tespit etti.

AKUT, UMKE ekiplerinin de yardımıyla 3 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkarılan biri engelli iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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