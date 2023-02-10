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Ekipler, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor Adıyaman’daki 9 katlı binanın enkazından yaralı bir kişi çıkarılmaya çalışılıyor
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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de bir kişi depremin 113. saatinde enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Cebrail Caymaz, Adsız Günebakan   | 10.02.2023
İslahiye'de bir kişi depremin 113. saatinde enkazdan kurtarıldı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Gaziantep

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başta AFAD olmak üzere, Zonguldaklı madenciler ve Kuveyt'ten gelen ekip, Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu. Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 113. saatinde kurtarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler, Yılmaz'ın ambulansa bindirildiği sırada "Helal olsun Alihan." diyerek alkışladı.

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