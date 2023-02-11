İslahiye'de 63 yaşındaki kadın depremin 133. saatinde enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 133. saatte 63 yaşındaki kadın çıkarıldı.
Gaziantep
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Somalı madencilerle UMKE, JÖAK, Iğdır'dan gelen güvenlik korucuları, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Çamlıca Mahallesi Çamlık Apartmanı enkazında sürdürdü.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 63 yaşındaki Güler Güler ile iletişim kurdu. Güler 6 saatlik çalışmayla enkazdan yaralı çıkarıldı.
Depremin 133. saatinde enkazdan çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kurtarılmasına dakikalar kala ekiplerin Güler'e "Maşallah teyzem sana, az kaldı." diye seslendikleri duyuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.