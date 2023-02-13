Dolar
18.84
Euro
20.12
Altın
1,862.20
ETH/USDT
1,486.00
BTC/USDT
21,587.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

İslahiye-Hatay kara yolunda depremlerin ardından 1,5 metrelik kabarmalar oldu

İslahiye-Hatay kara yolunda, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yer yer 1,5 metrelik kabarmalar oluştu.

Kerem Kocalar   | 13.02.2023
İslahiye-Hatay kara yolunda depremlerin ardından 1,5 metrelik kabarmalar oldu Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelerden gelen görüntüler, depremlerin verdiği zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremin etkilediği kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay arasındaki kara yolu da depremin etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İshaliye-Hassa-Kırıkhan kara yolunda yer yer 1,5 metrelik kabarmalar yaşanırken deprem anında yolu kullanan 4 araçta da maddi hasar oluştu.

Kara yolları ekipleri bölgeye gelerek yolda çalışmalara başladı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kara yolu, kabarma olan kısımlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi
TÜBİTAK, deprem bölgesindeki araştırmacılar için BİÇABA Programı'nı çağrıya açtı
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Benzer haberler

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Gaziantep'te depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği, 8 gün sonra kavuştu

Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor

Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı
İtalyan kaleci Buffon, Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına imzalı eldivenleriyle katıldı

İtalyan kaleci Buffon, Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına imzalı eldivenleriyle katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet