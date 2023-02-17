İskoç esnaf Türk komşularının depremzedelere yönelik yardım kampanyasına destek oluyor
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da kafe ve dükkan işletmecileri, Türk esnafın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik yardım kampanyasına destek veriyor.
Londra
Edinburgh'ta kafe sahibi olan Murat Öztaş, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bölgede işletmecilik yaptığını belirterek, başlattığı yardım seferberliğini broşür dağıtarak kentteki diğer esnafa duyurduğunu anlattı.
Öztaş, depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmasına başladığını vurgulayarak bölgedeki çok sayıda esnafın da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Bir günlük kazancının bahşişler dahil tamamını bağışlamak üzere kampanya başlattığı ve bunu da duyurduğuna işaret eden Öztaş, "Depremzedeler için etrafımdaki çok sayıda kişiden para aldım. Bunları gönderdim ama depremin ölçeğinin büyük olduğunu görünce daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattım." dedi.
Öztaş, İskoç, İtalyan ve Arnavut işletmeciler başta olmak üzere çok sayıda esnafın kampanyaya katıldığını ve kampanya broşürlerinin camlarına asılmasına izin verdiğini kaydetti. Öztaş, yasak olmasına karşın postanenin bile camında broşürlere yer verdiğini söyledi.
Depremzedeleri ellerinden geldiğince destekleyeceklerini belirten Öztaş, İskoçların da kampanyaya destek olduğunu ve bazılarının bir şey almadan sadece bağış yaptığını aktardı.
"İnanılmaz derecede sarsıldım"
Kardeşinin Türkiye'de deprem bölgesinde yardım çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Öztaş, "İnanılmaz derecede, ciddi anlamda sarsıldım. 1999 İzmit depremini görmüş biriyim. O günden bugüne hayatım değişti. Çok kötü bir deneyimdi. Ne kadar kötü olsa da atlattık." diyerek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Öztaş'ın bağış kampanyasına yardım eden kafe sahiplerinden Alex de "Dükkanda elimizden geldiğince hayır işleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu
Alex, depremin ilk gününden bu yana herkesin dayanışma ve çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.
Öztaş ile aralarında biraz dostça bir rekabet olduğunu ve kendisinin komşularına yatırım yaptığını söylen Alex, "Bana gelip kahvaltı isteyen olursa Murat'a gönderirim. Murat da özel kahveler isteyen olursa bana gönderir." şeklinde konuştu.
Alex, ayrıca, Öztaş'ın kampanyasının duyurulmasına yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük bahşişlerini de depremzedelere bağışlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.