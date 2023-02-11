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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'dan 21 depremzede gemiyle İzmir'e geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 21 depremzede, İskenderun Limanı'ndan kalkan Ulusoy 5 Ro-Ro gemisi ile İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.

Mustafa Güngör, Seher Deniz   | 11.02.2023
İskenderun'dan 21 depremzede gemiyle İzmir'e geldi Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri ve iş makinalarının sevk edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde 8 Şubat'ta İskenderun'a giden gemi, Çeşme Limanına döndü.

Gemiyle depremden etkilenen 7'si çocuk 21 kişi de ilçeye gelerek Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İzmir kent merkezindeki yakınlarının yanına geçti.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve yetkililer, deprem mağduru aileleri karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Ulusoy-5 gemisinin yarın akşam yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etmek üzere İskenderun Limanı'na ikinci seferini düzenleyeceği belirtildi.

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