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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile 102 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişilik aile kurtarıldı.

Sinan Balcıkoca, İbrahim Halil Aktürk   | 10.02.2023
İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile 102 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Hatay

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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