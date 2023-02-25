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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 25.02.2023
İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor

Hatay

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İskenderun'da NATO'nun destekleriyle kurulacak konteyner kent için NATO görevlileri ile birlikte çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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