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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da Mehmetçik depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı

Mehmetçik Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası hasar almış bina girişinde gördüğü Türk bayrağını temizleyip aldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 15.02.2023
İskenderun'da Mehmetçik depremde yere düşen Türk bayrağını kaldırdı Fotoğraf: Murat Şengül / AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mehmetçik, İskenderun'da asayişin sağlamasına katkıda bulunuyor.

Hırsız ve yağmacılara karşı devriye gezen ve asayiş uygulaması gerçekleştiren Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı askerler, Kurtuluş Mahallesi'nde hasar alan binayı kontrol sırasında apartman girişinde yere düşmüş Türk bayrağı gördü.

Mehmetçik, tozlanmış bayrağını yerden alıp temizleyerek cebine koydu.

Askerler daha sonra devriye görevine devam etti.

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