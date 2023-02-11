Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.10
BTC/USDT
21,799.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremler sonrası güvenlik güçleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 11.02.2023
İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Hatay

İlçenin çok sayıda noktasında asker ve polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol ediyor.

Depremde hasar gören aracı taşıyan çekiciyi durduran güvenlik güçleri, bu otomobilin çekme belgesini ve ruhsatını da kontrol etti.

Durdurdukları araçlarda detaylı arama yapan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştiriyor.

Bazı vatandaşlar ise denetim yapan güvenlik güçlerine memnuniyetini bildirerek, teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
Enkazdan kurtarılan Elif ile Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı
Kahramanmaraş'a giden yardım tırlarının boşaltılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama
Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi

Benzer haberler

İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor

İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor

Deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilen çocuklara polisler moral veriyor

Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı

İzmir'den gönüllü 225 polis, yardım malzemeleriyle deprem bölgesine gidiyor

İzmir'den gönüllü 225 polis, yardım malzemeleriyle deprem bölgesine gidiyor
"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor

"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor
Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu

Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet