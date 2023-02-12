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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nilüfer Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da Özer Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da depremin 162. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Pazarcık'taki ilk sarsıntının 162. saatinde enkaz altında kalan bir kadına sağ ulaşıldı.

Sinan Balcıkoca, Serkan Avci   | 12.02.2023
İskenderun'da depremin 162. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay

Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan İspanyol ERICAM, İsviçreli REDOG arama kurtarma ekipleri, GEA, jandarma, özel harekat polisleri, dağcılar ve öğretmenler ile Mardin ve Kocaeli'den gelen gönüllüler, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, enkaz altından sağ çıkarıldı.

Ağrıtmış, enkaz üzerinde oluşturulan koridorda ekipler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.

Ekipler, Ağrıtmış'ın kızları Esma Gül ve Gizem ile eşi Niyazi Ağrıtmış'ın da kurtarılması için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan kadının oğlu Barış Ağrıtmış'ın ise depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı öğrenildi.

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