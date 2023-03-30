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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Hatay

Çalışmaların sürdüğü Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri dışında Modernevler Mahallesi 300, 301 ve 303 sokaklar ile Şehit Polis Murat Akbulut Caddesi'nde de acil yıkılması gereken evler için çalışma yürütülüyor.

Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi alıyor.

Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

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İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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