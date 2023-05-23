Dolar
19.85
Euro
21.45
Altın
1,959.32
ETH/USDT
1,855.30
BTC/USDT
27,303.00
BIST 100
4,469.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Ali Kemal Zerenli  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

"Yıkım işlemlerinin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, ilçede ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını söyledi.

İskenderun'da depremde ağır hasar görmüş 3 bin 319 binadan 970'ine yapılan tespitler çerçevesinde itirazların bulunduğunu aktaran Demiryürek, "Geri kalan 2 bin 349 binada 15 bin 482 bağımsız bölümde yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. 9 ayrı bölgede 9 ayrı firma tarafından yıkılması işlemlerinin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde sahada ekiplerin çalışmalarını bir düzen içerisinde sürdürdüğünü belirten Demiryürek, vatandaşlardan can güvenlikleri için yıkım sahalarına girmemelerini istedi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine 6 yıla kadar hapis istemi
Mersin'de uygulanan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" mahallenin çehresini değiştirdi
Türkiye Çevre Haftası "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4. yılında anılıyor
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye ulaştı

Benzer haberler

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'daki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

Adıyaman'daki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç: "Bastonlarım tüm engellileri taşıyacak"

TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç: "Bastonlarım tüm engellileri taşıyacak"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet