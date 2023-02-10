Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,861.45
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
21,824.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Kahramanmaraş’taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay kırığı görüntülendi - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Merve Özlem Çakır   | 10.02.2023
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

Ankara

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Limanın rehabilitasyonuna süratle başlanacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı
Pegasus deprem bölgesindeki ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı
Ankara'daki hastanelerde 471 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha hastanelere nakledildi

İskenderun Limanı'ndaki konteyner bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor

İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi

İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı
Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı

Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet