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Dünya, Asrın felaketi

İran, Türkiye'ye sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha gönderdi

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçağı daha Türkiye'ye gönderdi.

Ahmet Dursun   | 11.02.2023
İran, Türkiye'ye sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha gönderdi

Ankara

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'tan bu yana arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, insani yardım malzemeleri ve 2 sahra hastanesini taşıyan 7 uçak İran'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildi.

Bu kapsamda son olarak İran'dan sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 kargo uçağının daha gönderildiği ve yardımların artarak devam edeceği aktarıldı.

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama köpeklerine sahip 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik ekibi, 8 ton insani yardım malzemesi taşıyan iki uçakla Türkiye'ye göndermişti.

Sahra hastanesi, 46 kişilik sağlık ekibi ve insani yardım malzemeleri yüklü 3 İran uçağı da 10 Şubat'ta Gaziantep ve Adana'ya ulaşmıştı.

İran, şu ana kadar arama kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 126 kişilik ekip ile bir sahra hastanesini toplamda 26 ton sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçakla Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştırmıştı.

İran'dan gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Adıyaman’da çalışmalarına devam ediyor.


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