Irak'tan Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt desteği
Irak hükümeti, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt destteğinde bulunma kararı aldı.
Bağdat
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.
Petrol Bakanlığının, deprem yardımı kapsamında Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı belirtildi.
Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye'ye de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.