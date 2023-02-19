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Gündem, Asrın felaketi

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koştu

Irak Türkmenleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yaraları sarmak için çalışmalara destek veriyor.

Muhittin Sandıkçı, Seyit Ahmet Eksik   | 19.02.2023
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koştu Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Malatya

Nakliyeci, aşçı gibi çeşitli mesleklerden bir grup Türkmen, Malatya'da kurdukları mobil mutfak ile günlük 6 bin kişiye yemek dağıtıyor ayrıca depremzedelere giysi ve ayakkabı desteği veriyor.

Türkmenlerden nakliyeci Murat Köprülü, AA muhabirine, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Köprülü, İstanbul-Kerkük bağlantılı çalışma yürüttüklerini belirterek, "Günlük 500 kişilik çorba yaparak dağıtmak için yola çıktık. Kısa sürede aşevine döndü. Günlük yaklaşık 6 bin kişiye yemek pişirip ikram ediyoruz. Her gün yeni destekler geliyor." dedi.

Malatya'da 9 kişinin sahada çalıştığını, toplamda 15 kişilik ekip olduklarını ifade eden Köprülü, "Gelecek hafta yeni bir kampanya başlatacağız. İstanbul-Kerkük arası bağlantılı 300-500 konteyner toplayıp buralara ulaştırmayı hedefliyoruz. AFAD ve Kızılay ile bağlantı kurduk. Kampanyayı başlatıp bir an önce istediğimiz hedefe ulaşıp en az 2000-3000 kişiyi rahatlatmak." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük bir felaketi yaşadığını kaydeden Köprülü, "Türkmen kardeşlerimiz Türkiye için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben buna şahidim, buradayım, görüyorum. Yardımları bir şekilde mutlaka ulaştırıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede çok fazla hasar olduğuna dikkati çeken Köprülü, "Irak Türkmenleri olarak İstanbul-Kerkük bağlantılı elimizden gelen her türlü gayreti sonuna kadar burada durup yapacağız. 11 gündür buradayız. Arkadaşlarımız her kesime dokunmaya çalışıyor." dedi.

AFAD, Kızılay, Jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun her yere yetişmeye çalıştığını belirten Köprülü, "Elbette eksikler olur, zamanla giderilecektir. Allah devletimizden razı olsun. Jandarması, polisi, gönüllüsü AFAD'ı biz burada şahidiz, bizim gibi gönüllüler artarsa bu yaralar daha çabuk sarılır." şeklinde konuştu.

"Türkmen kardeşlerimiz çalışıyor"

Malatya Aile Platformu Başkanı Nazife Karagöz ise gece umuda yatan insanların 6 Şubat'ta sabah yıkıntılar arasında kaldığını, yakınlarını kaybettiğini belirterek, "Toparlanmamız lazım. Şu an birbirimize çok ihtiyacımız var." dedi.

Malatya'da 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu kaydeden Karagöz, "İl ve ülke dışından gelen kardeşlerimiz oldu. Filistin, Irak, Japonya'dan gelen gönüllüler oldu. Biz de onların sahadaki yardımlarını doğru koordine etmesi için destek veriyoruz. Türkmen kardeşlerimiz çalışıyor. Biz de bu çalışmanın devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Karagöz, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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