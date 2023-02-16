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Gündem, Asrın felaketi

İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla, kente gelen depremzede ailelerin mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

Uğur Çiçek   | 16.02.2023
İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

Kahramanmaraş merkezleri depremlerden etkilenen illerden İnegöl’e gelen aileler için mobilyacılar tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Bağışlanan mobilya ürünleri, fuar alanında İnegöl Belediyesi personeli ve Beşir Derneği gönüllüleri tarafından istifleniyor. Daha sonra ise İnegöl’de evlere yerleştirilen ailelere gönderiliyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yaptığı açıklamada, yaşanan büyük afetin ardından milletin yekvücut olup yardım seferberliğine başladığını söyledi.

İlçe halkının destekleriyle deprem bölgesine yüzlerce tır yardım malzemesi ile yakacak odun gönderildiğini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Bizler de İnegöl’deki mobilyacılar olarak İnegöl Belediyesinin de desteği ile ilçemize gelen depremzedelerimiz için harekete geçtik. İnegöl’e gelen depremzedelerimiz için belirlenen evlerin mobilya ve eşya aksamının tamamlanması için seferber olduk. Bunun neticesinde de şu an halihazırda İnegöl Fuar Alanı’nda mobilyacılarımızdan gelen mobilya ve diğer eşyalar istifleniyor. Buradan depremzede ailelerimiz için belirlenen evlere nakilleri gerçekleştiriliyor. Bunun yanında yine depremzede ailelerimizin bulundukları dairede ne eksiklikleri varsa onları da yine fuar alanındaki eşyalardan tamamlanıyor."

Ayhan, yardım çalışmalarının süreceğini ifade ederek, bunun için mobilyacılara kampanyaya desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

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