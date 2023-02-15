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Gündem, Asrın felaketi

İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşları aralıksız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.02.2023
İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşları aralıksız sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremlerden etkilenenlere yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Adana İncirlik Üssümüzdeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

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