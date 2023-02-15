İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşları aralıksız sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşların aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşların aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Adana İncirlik Üssümüzdeki lojistik koordinasyon merkezinden nakliye uçuşları gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2023
Dayanışma Destanı 🇹🇷 pic.twitter.com/nHEIOPbooh
Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremlerden etkilenenlere yardımların ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Adana İncirlik Üssümüzdeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.