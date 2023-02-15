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Spor, Asrın felaketi

İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği formayı depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal maçında giydiği formayı gelirini depremzedelere bağışlamak için açık artırmaya çıkardı.

Süha Gür   | 15.02.2023
İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği formayı depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

İstanbul

Mansız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Senegal maçında giymiş olduğum şanlı formayı, gelirin tamamını depremzedeler @ahbap aracılığı ile bağışlamak üzere açık artırmaya sunuyorum. Taban fiyat 1 milyon lira, detaylar için DM atabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda, İlhan Mansız'ın Senegal'e uzatma dakikalarında attığı "altın gol" Türk futbol tarihinin en önemli anları arasında yer alıyor.

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