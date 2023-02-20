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Gündem, Asrın felaketi

İletişim Başkanı Altun'dan depremlere ilişkin dezenformasyonlara karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremlerin ardından, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Sertan Usul   | 20.02.2023
İletişim Başkanı Altun'dan depremlere ilişkin dezenformasyonlara karşı uyarı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da ardı ardına yaşanan iki depremden sonra yeniden bazı kasıtlı dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bu faaliyetlerin afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşıdığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infiale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır."

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