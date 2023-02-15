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'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
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Dünya, Asrın felaketi

IKBY'deki öğrencilerden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenenler için yardım kampanyaları düzenledi.

Bekir Aydoğan, Emrah Akbulak, Heman Hussein Yaseen, Rewa Mahmood Hasan   | 15.02.2023
IKBY'deki öğrencilerden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası Fotoğraf: Mohammed Falah Ibrahim/AA

Arbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun Twitter hesabından, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin yardımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Maarif Okulları-Erbil öğrencileri, ülkemizde yaşanan deprem sonrasında başlattıkları bağış kampanyasında topladıkları 15 bin ABD dolarını, Başkonsolosluğumuzun deprem yardımları için açılan hesabına yatırdılar." ifadeleri kullanıldı.

Erbil’deki Lavin Kız İlkokulu öğrencileri de Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı başlatılan yardım kampanyasına bağış yaptı.

Okul Müdürü Çimen Lokman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz elbise, eşya ve nakdi yardımla kampanyaya katıldı. Bazı öğrencilerimiz de bunu sorumluluk bilerek battaniye, kışlık giyecek, soba ve benzeri eşyaları da getirdi." diye konuştu.

Öğrencilerden Nazık Muhammed yardım amacıyla hırka ve takım elbise getirdiğini belirtirken, bir diğer öğrenci Derya Kerim de tüm arkadaşlarını yardım kampanyasına katılmaya davet ettiğini dile getirdi.

Duhok ve Süleymaniye'deki öğrencilerden yardımlar

Duhok'ta depremzedeler için kurulan yardım noktalarına vatandaşların yoğun ilgisi sürerken, kentteki öğrenciler de imkanları dahilinde yardımda bulunuyor.

Kentteki Deprem Yardım Toplama Merkezi Sorumlusu Diman Cercis, öğrencilerin yardım kutusuna para attıktan sonra bunların depremzede çocuklara ulaştırılmasını söylediklerini ifade etti.

Cercis, "Onların evsiz kaldığını ve bizden daha çok paraya ihtiyaç duyduklarını dile getirdiler. Mesela bir çocuk en sevdiği oyuncak ayıyı getirdi ve depremzede çocukların oyunsuz kaldığını söyleyerek bu oyuncağın onlara gönderilmesini istedi." dedi.

Süleymaniye'de Kurdsat televizyonu tarafından depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına da öğrenciler katılım gösterdi.

Çocuklarıyla yardım kampanyasına destek olan Jiyan Husen, 10 yaşındaki kızı Snur Ferhan'ın televizyonda deprem olduğunu öğrendikten sonra elbise ve oyuncaklarını hazırlayarak yardım kampanyasına katılmak istediğini aktardı.

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