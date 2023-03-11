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Gündem, Asrın felaketi

İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Ramazan Hayata Bereket" programı kapsamında hazırlanan yardım kolileri, öncelikli olarak deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İbrahim Özcan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi Fotoğraf: İbrahim Özcan / AA

Kilis

Vakfın basın sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle organize ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yardımları bu yıl özellikle depremden etkilenen illere yönlendirileceklerini aktaran Alaca, kolilerle 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacının karşılanmış olacağını belirtti.

Toplam 65 bin koliden oluşan ilk partinin gönderildiğini ifade eden Alaca, hedeflerinin 250 bin aileye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de yardımları ulaştıracaklarını aktaran Alaca, "Deprem bölgelerinde ramazanda açık iftar sofralarımız kurulacak. İnsanlara bu acı olayları unutturmak için el birliği ile çalışacağız. Çocuklara da bayram hediyelerini ulaştırarak bu kötü afetin izlerini inşallah unutturacağız." ifadelerini kullandı.


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