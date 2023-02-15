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Gündem, Asrın felaketi

İHH, depremzedeler için günlük 50 bin ekmek üretiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Kilis'teki lojistik merkezinde pişirilen 50 bin ekmek depremzedelere ulaştırılıyor.

İbrahim Özcan   | 15.02.2023
İHH, depremzedeler için günlük 50 bin ekmek üretiyor Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

İHH Kilis Basın Sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, Kilis'teki lojistik merkezlerinde bulunan fırınlarını aktif hale getirdiklerini ve depremzedeler için günlük 50 bin ekmek üretmeye başladıklarını söyledi.

Fırınlarının tam kapasite çalıştığı taktirde günlük 100 bin ekmek üretebileceğini kaydeden Alaca, bağışçılara teşekkür ederek, un ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.

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