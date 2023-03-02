Dolar
18.89
Euro
20.04
Altın
1,837.29
ETH/USDT
1,629.70
BTC/USDT
23,345.00
BIST 100
5,266.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

Iğdır'da koruma altındaki çocukların, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından topladıkları 50 bin lirayla alınan kıyafetler, afet bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi.

Hüseyin Yıldız   | 02.03.2023
Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

Iğdır

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce koruma altında bulunan 4-18 yaş arasındaki çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye destek için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyaya personelin de destek vermesiyle toplanan 50 bin lira ile her yaş grubundaki depremzede çocuk için kıyafet alındı.

Paketlenen kıyafetleri araçlara yükleyen çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hakan Uşma nezaretinde deprem bölgesine gönderilmek üzere Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) teslim etti.

İl Müdürü Uşma, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altında bulunan çocuklar ve 258 personelin yardım kampanyasına 50 bin lira topladıklarını söyledi.

Uşma, "Çocuklarımız ve psiko-sosyal destek ekiplerimizle alınan ortak kararla bu miktarın hepsi depremzede çocuklarımızın ihtiyacı doğrultusunda giyim olarak harcandı ve AFAD'a teslim edildi. Aziz milletimizin yaralarını sarıp dertlerine deva olabilmenin umuduyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah bu güzel ülkeye bir daha böyle afetler ve acılar yaşatmasın." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Benzer haberler

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi

Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek
Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor

Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet