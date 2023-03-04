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Gündem, Asrın felaketi

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Hatay'da su sıkıntısı" iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da su sıkıntısı olduğu iddialarına ilişkin "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Hatay'da su sıkıntısı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini 'Unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."

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