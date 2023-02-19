İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner alanı kurulum çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
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Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi (Konteyner Alanı) kurulum çalışmaları devam ediyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 19, 2023
Depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte saracağız... pic.twitter.com/o7bwQQbdiF