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Gündem, Asrın felaketi

Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı

Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elbistan'da sosyal market kurdu.

Ayhan İşcen  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesindeki afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde açılan sosyal marketten, bir haftada binlerce depremzede giysi, gıda ve diğer ihtiyaçlarını giderdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, depremzedelerin TC kimlik numarasını kaymakamlık sistemine girip daha sonra gıda, hijyen, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Marketimizde yağ, baklagil, çay, şeker, tuz, bulgur, zeytin, giyim, ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemeleri var. Marketimiz, çarşı merkezinde herkesin ulaşabileceği bir noktada bulunuyor. Deprem bölgelerinde yardım ve destek çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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