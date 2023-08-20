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Yaşam, Asrın felaketi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, depremzedelere destek için İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyası için farkındalık oluşturmak amacıyla "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı"na katıldı.

Faruk Hanedar  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, depremzedelere destek için İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Elemelerde yarışmaya hak kazanan Wijnands, İstanbul Boğazı'nı Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçti.

Wijnands, yarışma öncesi AA muhabirine, bu yılın başında meydana gelen korkunç depremlerden sonra ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Hollanda hükümetinin başından beri deprem mağdurlarına katkıda bulunduğunu belirten Wijnands, "Hollanda halkı da öyle. Ulusal kampanya sonucunda deprem mağdurları için 150 milyon avro toplandı ancak biz de Türkiye'deki büyükelçilik olarak bir şeyler yapmak istedik." dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışına katılarak depremzedeler için yardım toplamak istediklerini dile getiren Wijnands, şunları kaydetti:

"Yaşananlar çok ama çok trajik. Deprem bölgesinde birkaç kez bulundum ve yaşananları görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Burada önemli olan hepimizin mağdurlara destek için elimizden geleni yapmaya devam etmemiz. Hükümetimin yaptığı da bu. Biz de bu yüzme yarışına katılarak bunu yapmak istiyoruz. Türkiye ve Hollanda'daki tüm şirketlere, katkıda bulunan, bu yüzme etkinliğinde bize sponsor olan ve böylece deprem mağdurlarına yardım eden herkese müteşekkiriz."

"Herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum"

Kampanyaya en fazla katkı sağlayan kuruluşlardan Hollanda İşbirliği Derneğinin Başkanı Mehtap Akkaya da Büyükelçi Wijnands'ın yarışmaya katılacağını açıklamasının ardından nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüklerini ve kampanyaya sponsor olmaya karar verdiklerini anlattı.

Akkaya, "Depremin üzerinden aylar geçti. İlk zamanlardaki katkılar çok kıymetli ve çok değerliydi ama ondan da daha kıymetlisi, bu katkıların devam ediyor olması çünkü bölgede uzun süre bu desteğe ihtiyaç var ve bu, hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum. Dolayısıyla bireyleri, şirketleri, herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Wijnands, müzisyen Karsu'nun Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konsere katılarak toplanan yardımların Karsu Vakfına bağışlanmasına ilişkin sanatçıya 41 bin avroluk temsili çek takdim etmişti.

Karsu Vakfının internet sitesindeki hesap numaraları üzerinden yardımların toplandığı kampanya, bugün sona erdi.

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