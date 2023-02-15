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Gündem, Asrın felaketi

Hemşirelerin deprem sırasında kuvözde bulunan bebekleri koruma çabası kamerada

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, hemşirelerin deprem anında kuvözde tedavi gören bebekleri koruma çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Parlak   | 15.02.2023
Hemşirelerin deprem sırasında kuvözde bulunan bebekleri koruma çabası kamerada

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Medical Point Hastanesi'nin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastanenin yoğun bakımında kuvözde tedavi gören bebeklerin bulunduğu alandaki görüntülerde, kuvözlerin sallanması yer alıyor.

İki hemşirenin kuvözleri tutmasının ardından servise gelen başka bir hemşirenin önündeki kuvözü tutarak bebeklerin zarar görmesini engellemesi de görülüyor.


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