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Yaşam, Asrın felaketi

HAYTAP gönüllüleri Hatay'da 1000'den fazla hayvana müdahale etti

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, Hatay'da depremden kurtulan 1000'den fazla hayvana müdahale ederek, yaşama tutunmasını sağladı.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
HAYTAP gönüllüleri Hatay'da 1000'den fazla hayvana müdahale etti Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yıkıntılar arasından sağ kurtarılan hayvanlara da gönüllüler sahip çıkıyor.

Depremin olduğu günden beri bölgede faaliyet yürüten HAYTAP gönüllüleri, Hatay'da enkazlardan kurtarılan hayvanlara oluşturdukları çadır klinikte müdahale ediyor.

Hayvanların bir kısmı yapılan ilk müdahalelerin ardından üzerindeki çipler ya da sosyal medya ilanlarıyla ulaşılan sahiplerine teslim edildi.

Tedavisi yapılan çok sayıda hayvan da Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklara götürüldü.

Her Eve Bir Pati Derneği üyelerinden HAYTAP gönüllüsü Ömer Semih Çelik, AA muhabirine, depremden hemen sonra Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra hayvanlar için mama dağıtımı ve veterinerlik hizmeti de vermeye başladıklarını anlatan Çelik, enkazlardan kurtulan hayvanlara sahra çadırında müdahale ettiklerini kaydetti.

"Sahiplerini bulamazsak tekrar yeni yuvalara kavuşmayı bekliyorlar"

Çelik, çok sayıda HAYTAP gönüllüsünün çalışmalara destek verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"1000'in üzerinde hayvan HAYTAP ile temas etmiş durumda. Bunların bir kısmının sahiplerine çiplerinden ya da sosyal medya ilanları sayesinde ulaştık. Sahiplerine ulaşamadıklarımızdan bir kısmı şu an Bursa'da Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde sahiplerine ulaşmayı bekliyor. Eğer sahiplerini bulamazsak tekrar yeni yuvalara kavuşmayı bekliyorlar. Buradaki sahra kliniğinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Travmatik durumlarda müdahale ediyoruz, serum gerekiyorsa serum takıyoruz. İç, dış parazit vesaire gibi müdahalelerde bulunuyoruz. Şu anki süreçte lojistik kısmına biraz daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü burada halen büyük ihtiyaç var."

Çelik, hasarlı binaları terk etmeyen hayvanları kurtarmak için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ellerinden geldiğince depremzedelere destek sunmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, "Buradaki her şey bir gün elbet güzel olacak, düzelecek." dedi.

Kurtarılan kedisi için Aydın'dan geldi

Depremde evi ağır hasar alan ve Aydın'a giden Baran Aslan, depremden 35 gün sonra bulunan kedisi için memleketine geri döndü.

Aslan, kedisini nakliye firması çalışanlarının bulduğunu, bakımı için de HAYTAP ile iletişime geçtiklerini belirterek, "HAYTAP gönüllüleri kediye sahip çıktı. Aydın'dan gelerek kediyi teslim aldım. Kedinin durumu iyi, bakımları da güzel. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. 35 gün sonra kedimize kavuştuğumuz için şaşkınız, sevinçle karışık bir şaşkınlık var." dedi.

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