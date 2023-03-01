Hava yolu şirketlerinin deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları sona erdi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelerin tahliyesi için hava yolu şirketlerinin başlattığı ücretsiz uçuş uygulaması sona erdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress'in 8 Şubat'taki depremlerin ardından başlattığı, bölgeden ayrılmak isteyenleri ücretsiz tahliye ettiği seferler bitti.
Bu süreçte THY'nin 4 bin 885 seferi ile 417 bin 199, SunExpress'in 424 uçuşu ile yaklaşık 18 bin, Pegasus'un 785 seferiyle 152 bin 950 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.