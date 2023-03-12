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Yaşam, Asrın felaketi

Hataylı şehit ailesi depremde ikinci kez evlat acısı yaşadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan şehit babası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde küçük oğlunu, gelinini ve torununu kaybetti.

Abdullah Doğan  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Hataylı şehit ailesi depremde ikinci kez evlat acısı yaşadı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Hatay

Hassa'nın Küreci Mahallesi'nde depreme yakalanan Mustafa ve Gülizar Çito çifti, ilçe merkezinde oğlunun yaşadığı 6 katlı apartmanın çöktüğü haberiyle bir kez daha yıkıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2016'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito'nun şehadetiyle evlat acısı yaşayan Çito ailesi, şehidin küçük kardeşi Mustafa, eşi Seda ve 2 yaşındaki kızları Gökçe Çito'nun enkaz altında kalmasıyla yeniden sarsıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde oğlu, gelini ve torununun cansız bedeni enkazdan çıkarılan Mustafa Çito, çiftin yaklaşık 3 yıl öncesine ait düğün fotoğrafını elinden düşürmüyor.

Kaybettikleri evlatlarının fotoğrafına sarılan anne Gülizar Çito ise gözyaşı döküyor.

Çito ailesine başta askerler olmak üzere yakınları ve akrabalarının taziye ziyareti sürüyor.

Evlerine 3 ay önce taşınmışlardı

Yaşadığı tarifsiz acıya rağmen metanetini koruyan Mustafa Çito, AA muhabirine, depremde büyük acıların yaşandığını söyledi.

Sabır ve inancının kendisini ayakta tuttuğunu belirten Çito, "Bir oğlum şehit oldu. İnancımız var, enkazda kalan da şehittir. Allah'a inancımız sonsuzdur. Oğlum, Hassa'da 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturuyordu. Evlendi, Gökçe adını verdiği kızı, tek torunum. Depremin 5'inci gününde cenazelerine ulaştık." dedi.

Çito, oğlunun memur olduğunu, eşi ve çocuğuyla evlerine 3 ay önce taşındıklarını anlattı.

Sarsıntıyı hissedince evden dışarı çıktıklarını belirten Çito, "Çadırda 5 gün çıkmalarını bekledim. Büyük oğlum gitti, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir ümit bekledik ama cenazesini aldık. Oğlum Oğuzhan 25 yaşındayken 2016'da şehit oldu. Bu oğlum da 24 yaşındaydı. İkisi de gençti, gitti. Oğlumu da Eğribucak Mezarlığı'nda şehidimizin yanına defnettik. İkisini yan yana koyduk." diye konuştu.

Mustafa Çito, İlçe Jandarma Komutanlığından gelen personelin ziyaretiyle duygulandıklarını belirtti.

Taziye ziyaretleriyle teselli bulmaya çalıştıklarını anlatan Çito, "Çadırımızı da askerlerimiz kurdu. İlk günler arabada kaldık ama şimdi çadırda kalıyoruz. Buna şükür." ifadelerini kullandı.

Anne Gülizar Çito ise büyük emeklerle büyüttüğü evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Allah'ın nazarında çocuklarımız daha kıymetliymiş, yanına aldı. Geriye bir oğlumla bir kızım kaldı." dedi.

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