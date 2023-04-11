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Yaşam, Asrın felaketi

Hataylı köylü depremde hasar gören mahalle yolundaki çukurları toprakla dolduruyor

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Mithat Kilte, depremlerin zarar verdiği mahalle yollarını kendi imkanlarıyla toprakla dolduruyor.

Ferhat Barulay  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Hataylı köylü depremde hasar gören mahalle yolundaki çukurları toprakla dolduruyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Güvenç Mahallesi ile civar mahallelere ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde çökme oluştu. Dağdan düşen kayalar da başta yollar olmak üzere çöp konteynerleri ve elektrik direklerine zarar verdi.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı. Mahalledeki hayvanlarına bakmaya gelen afetzede Mithat Kilte ise yoldaki çukurları görünce doldurmaya karar verdi.

İnsanlara faydası olsun istedi

Eline aldığı kürekle yoldaki çukurları toprakla dolduran Kilte, AA muhabirine, depremden sonra başka kırsal bir mahalleye yerleştiklerini ancak sürekli evlerini kontrole geldiklerini söyledi.

Mahallede hayvancılıkla geçimlerini sağlayanların olduğunu anlatan Kilte, "İnsanlar, buraya hayvanlarına bakmaya gelirken yoldan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Ben de bu mübarek günlerde insanlara faydam olsun istedim. Çöküntü olan yola dolgu yapıyorum. Bu topraklarda doğdum, buraları terk etmem." diye konuştu.

Depremzedelerden Mustafa Çiğdem de yaşadıkları afetten büyük zarar gördüklerini belirterek, "Deprem nedeniyle mahallemizin yollarında da zarar meydana geldi. Kayalar dağlardan yuvarlandı, yerler yarıldı. Gün aydınlandığında evlerin yıkıldığını gördük. Depremin sabahında yola çıktığımızda kayalar yolu kapatmıştı. Mahallemiz yaşanmaz duruma gelmişti. Öğleye doğru yetkililer gelip, yolu açarak bizi köyden tahliye etti." ifadesini kullandı.

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