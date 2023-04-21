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Yaşam, Asrın felaketi

Hataylı depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte kalan depremzedeler bayrama buruk girerken, yardım gönüllüleri çeşitli hediyelerle deprem mağduru çocukları sevindirdi.

Mustafa Güngör  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Hataylı depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı İskenderun'da yaşamlarını konteyner kentlerde sürdüren afetzedeler, bayrama da ilk kez konteyner kette girdi.

Evlerini ve yakınlarını kaybetmenin verdiği üzüntüye rağmen bayramlık kıyafetlerini giyip, şeker ve kolonyalarını hazırlayan depremzedeler, yakınları ve konteynerdeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayramda en çok mutlu olanlar ise çocuklar oldu. Yeni kıyafetleriyle konteyner kenti gezen çocuklar, şeker topladı.

Konteyner kente gelen çok sayıda yardım gönüllüsü de beraberlerinde getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.

"Burayı artık ev gibi kullanmaya başladık"

Depremde evi yıkılan ve konteyner kentte kalan Seyfettin Sepetçi, AA muhabirine, bayramın buruk geçtiğini ve eski bayramları andırmadığını söyledi.

Filiz Sepetçi de hala depremi hatırladığını belirterek, evini ve yakınlarını özlediğini anlattı.

Konteyner kentte kalan Yücel Kavuk, büyük felakete rağmen canlarını kurtardıklarını dile getirerek, "Malımız gitti ama canımız sağ. Hiç kaybımız olmadı. Mal yine kazanılır. Burayı artık ev gibi kullanmaya başladık. Annem de diğer konteynerde kalıyor. Birazdan oraya bayramlaşmaya gideceğiz." diye konuştu.

Deprem mağduru Elif Dağ ise bayramın güzel geçtiğini aktararak, "Evimiz gitti. Bir iğnemi dahi alamadım ama şu an bolluk içerisindeyiz. Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize dayalı döşeli konteyner verdiler. Gece sabaha kadar dua ediyorum." dedi.

Konteyner kentte şeker toplayan çocuklar da bayramın çok iyi geçtiğini ifade etti.

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