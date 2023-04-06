Dolar
19.26
Euro
20.99
Altın
2,018.67
ETH/USDT
1,882.40
BTC/USDT
27,985.00
BIST 100
4,944.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddeler beyaza büründü
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "asrın felaketi"nde evi ve iş yeri yıkılan dönerci, kurduğu çadırda satış yapıyor.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Hatay

Kırıkhan'da yaşayan 28 yaşındaki Ethem Boğa'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve döner salonu yıkıldı.

Depremde bazı yakınlarını da kaybeden Boğa, acısına rağmen geçimini sürdürmek için çarşı merkezinde yeniden satış yapmak için çadır kurdu.

Çadırda Hatay usulü döner yapan Boğa, çadırın içine ve dışına bıraktığı masalarda müşterilerini ağırlıyor.

"Kaldığımız yerden devam"

Boğa, AA muhabirine, deprem sabahı kalktıklarında hiçbir şeyinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

O günü unutamadığını ifade eden Boğa, "Depremden önce her şeyimiz vardı. Sabah kalktık evimiz, dükkanımız yok. Hayat devam ediyor. Bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Hayat mücadelemize, ekmeğimize çadırda devam ediyoruz. Bir süre çadırda satış yapmaya devam edeceğim. Devletimiz de imkan verirse tekrar dükkanımızı yapacağız." dedi.

Deprem gününden beri memleketinde olduğunu dile getiren Boğa, hayatını kaybeden yakınlarının cenazesini toprağa verdikten sonra kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtti.

Boğa, "Buraları hareketlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz"

Boğa'nın yanında çalışan döner ustası Harun Geçgin de yaşadıkları korkuyu hala üzerlerinden atamadıklarını belirtti.

Geçgin, "Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz. Sağ olsun devletimiz bize çadır aldı, yerimizi kurduk. Kırıkhan'ımız kısa zamanda toparlanmaya başladı. Buralardayız, gitmiyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek
Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın yüzde 49'u kaldırıldı
Bakan Yanık, BM'ye Türkiye'nin yaşlılık alanındaki beyanını sundu
TOKİ, Türkoğlu'nda 7 bin 200 konut inşa edecek
Tarihi eserleri sanal ortamda satanlar polis engeline takıldı

Benzer haberler

Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor

Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor

Depremde oluşan 400 kilometrelik yüzey kırığı kesintisiz görüntülendi

Bakan Kurum: Afetin ilk anından itibaren tek amacımız şehirlerimizi çok daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmek

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
BAE'den Şanlıurfa'daki deprem ve selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım

BAE'den Şanlıurfa'daki deprem ve selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet